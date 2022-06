(Di giovedì 9 giugno 2022) PORTO RECANATI - Città in lutto per la scomparsa della(nella foto). Aveva 73e si è arresa ad unche non le ha lasciato scampo. È morta ieri mattina nella ...

Advertising

luigiiovini : @DossiCarla @chipswilliams1 @laura_ceruti Era per prenderti in giro,mia cara professoressa - khiflorenz : RT @GAP_ArtPrison: ??Durante la II Settimana Intensiva del progetto GAP, la Professoressa Cinzia Garofalo ha guidato i dottorandi attraverso… - GAP_ArtPrison : ??Durante la II Settimana Intensiva del progetto GAP, la Professoressa Cinzia Garofalo ha guidato i dottorandi attra… - gazzettamantova : Lutto nella scuola mantovana, è morta la professoressa Maria Laura Sabbioni L’insegnante aveva 71 anni, era malata… -

corriereadriatico.it

PORTO RECANATI - Città in lutto per la scomparsa dellaSerrangeli (nella foto). Aveva 73 anni e si è arresa ad un male che non le ha lasciato scampo. È morta ieri mattina nella clinica Villa dei Pini di Civitanova dove era ricoverata. ...Giovedì 16 giugno, laGiambastiani presenterà "Gli archivi comunali: luci e ombre". Si prosegue poi giovedì 23 con "Si andava a passar le acque: le fonti termali da Montecatini a ... La professoressa Laura Serrangeli stroncata da un male a 73 anni: oggi pomeriggio i funerali Sorridente, piena di vita, soprattutto una seconda madre per generazioni di portorecanatesi. Porto Recanati piange la morte di Laura Serrangeli, professoressa di italiano alle scuole medie, già vicepr ...Andrà in scena giovedì 9 giugno alle 17.30 presso l’anfiteatro della scuola “Ugo Nofri” di Castiglion Fibocchiil saggio-spettacolo "Il pianista sull'oceano", esito del laboratorio di teatro che ha vis ...