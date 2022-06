La prima visita ginecologica (Di giovedì 9 giugno 2022) Quando le ragazze diventano adolescenti, è importante che ricevano la giusta assistenza sanitaria. I medici raccomandano controlli annuali che si concentrano sul sistema riproduttivo femminile, a partire dall’età di 13-15 anni. Queste visite possono individuare piccoli problemi prima che diventino gravi. Perché è importante? Il pensiero di andare da un ginecologo o di sottoporsi a un esame pelvico può far sentire una ragazza nervosa, imbarazzata o spaventata. Per aiutare vostra figlia a sentirsi più a suo agio: spiegandole perché la visita è necessaria. aiutandola a comprendere come si svolgerà la visita. Cercando di capire quali possono essere le sue paure. Vostra figlia potrebbe associare le visite mediche a problemi di salute. Potrebbe non capire perché dovrebbe andare dal medico quando si sente bene. In questo caso è utile ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 giugno 2022) Quando le ragazze diventano adolescenti, è importante che ricevano la giusta assistenza sanitaria. I medici raccomandano controlli annuali che si concentrano sul sistema riproduttivo femminile, a partire dall’età di 13-15 anni. Queste visite possono individuare piccoli problemiche diventino gravi. Perché è importante? Il pensiero di andare da un ginecologo o di sottoporsi a un esame pelvico può far sentire una ragazza nervosa, imbarazzata o spaventata. Per aiutare vostra figlia a sentirsi più a suo agio: spiegandole perché laè necessaria. aiutandola a comprendere come si svolgerà la. Cercando di capire quali possono essere le sue paure. Vostra figlia potrebbe associare le visite mediche a problemi di salute. Potrebbe non capire perché dovrebbe andare dal medico quando si sente bene. In questo caso è utile ...

