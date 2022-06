La Premier League sospende l’accordo sui diritti televisivi con l’emittente russa Match Tv (Di giovedì 9 giugno 2022) Decisione forte della Premier League in contestazione della guerra di Putin in Ucraina: è stato sospeso un accordo sessennale sui diritti di televisivi da 43 milioni di sterline con l’emittente russa «Match Tv». I venti club ne sono stati informati giovedì all’assemblea annuale. «Match Tv» è di proprietà di Gazprom ed è stata aperta, tre anni fa, in seguito ad un decreto presidenziale di Vladimir Putin: è evidente, dunque, che l’emittente sia caratterizzata da un legame piuttosto stretto col governo russo. Lo scrive il Daily Mail, che specifica che l’accordo – che sarebbe andato in vigore a partire dalla prossima stagione – era stato inizialmente autorizzato, anche dopo l’invasione. Ma due fattori, l’inizio della ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 giugno 2022) Decisione forte dellain contestazione della guerra di Putin in Ucraina: è stato sospeso un accordo sessennale suidida 43 milioni di sterline conTv». I venti club ne sono stati informati giovedì all’assemblea annuale. «Tv» è di proprietà di Gazprom ed è stata aperta, tre anni fa, in seguito ad un decreto presidenziale di Vladimir Putin: è evidente, dunque, chesia caratterizzata da un legame piuttosto stretto col governo russo. Lo scrive il Daily Mail, che specifica che– che sarebbe andato in vigore a partire dalla prossima stagione – era stato inizialmente autorizzato, anche dopo l’invasione. Ma due fattori, l’inizio della ...

