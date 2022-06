La popstar spiega di doversi fermare per ordine dei medici Colpa della sindrome di Lyme | scoperta due anni fa

(Di giovedì 9 giugno 2022) Fan in ansia per Justin Bieber: il cantante ha cancellato due concerti in programma a Toronto a causa delle sue condizioni di salute. E con un post condiviso tra le Stories di Instagram ha annunciato ai follower: «La mia malattia sta peggiorando». Un riferimento, probabilmente, alladidi cui aveva parlato duefa. Justin Bieber in 15 scatti guarda le foto Leggi anche › Justin Bieber fa le prove da papà. E le condivide sui social ...

La malattia di Lyme - secondo l'Iss - è oggi la più diffusa e rilevante patologia trasmessa da zecche. Si trasmette con la puntura di una zecca (e ha colpito anche Richard Gere). Justin Bieber è ancora malato. E per questo è stato costretto a fermare il tour. La popstar americana ha spiegato i motivi della cancellazione dei due concerti in programma a Toronto.