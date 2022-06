“La mia malattia è peggiorata”: Justin Bieber fa saltare i concerti (Di giovedì 9 giugno 2022) Justin Bieber è stato costretto a interrompere il suo Justice World Tour. Alla vigilia del concerto di Toronto l’artista ha dato l’annuncio, annullando le due date previste nella città canadese, e lasciando tutti i suoi fan in sospeso anche per gli appuntamenti successivi. “Ho fatto in modo che tutto andasse per il meglio, ma la mia malattia sta peggiorando e devo spostare le date perché così mi dicono i medici”, ha scritto Bieber nelle storie del suo profilo Instagram, specificando di essere affetto da una mononucleosi cronica e dal morbo di Lyme, lo stesso male di cui ha sofferto Victoria Cabello. Vi raccomandiamo... Justin Bieber: eccessi e redenzioni tra malattia di Lyme e lettura della Bibbia ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 9 giugno 2022)è stato costretto a interrompere il suo Justice World Tour. Alla vigilia del concerto di Toronto l’artista ha dato l’annuncio, annullando le due date previste nella città canadese, e lasciando tutti i suoi fan in sospeso anche per gli appuntamenti successivi. “Ho fatto in modo che tutto andasse per il meglio, ma la miasta peggiorando e devo spostare le date perché così mi dicono i medici”, ha scrittonelle storie del suo profilo Instagram, specificando di essere affetto da una mononucleosi cronica e dal morbo di Lyme, lo stesso male di cui ha sofferto Victoria Cabello. Vi raccomandiamo...: eccessi e redenzioni tradi Lyme e lettura della Bibbia ...

