La Maddalena, ai residenti 75% autorizzazioni per noleggio nautico (Di giovedì 9 giugno 2022) Secondo quanto deliberato dal consiglio direttivo del Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena, i permessi per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto saranno assegnati ai cittadini del luogo per il 75% del loro totale. Il limite massimo delle autorizzazioni rilasciabili è stato fissato a 360, con solo 90 di queste che saranno a disposizione degli operatori non residenti. La Maddalena, rabbia di Confindustria Nautica La Maddalena viene presa d'assalto, ogni estate, da imbarcazioni di ogni tipo, e la decisione segue il desiderio di porre un argine al problema. Come avevamo già sottolineato lo scorso aprile, era stato lanciato un allarme dal Gruppo di intervento giuridico che, ancora una volta, ha attaccato l'operato del Parco sull'arcipelago, puntando il dito ...

