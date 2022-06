La Lega piazza il suo logo sul Grana Padano per fare propaganda a Piacenza (Di giovedì 9 giugno 2022) La propaganda che, dopo aver scavato, gratta sul fondo. Anzi, gratta il formaggio. In vista delle prossime elezioni Amministrative, la Lega a Piacenza ha iniziato a distribuire ai cittadini dei pezzi di Grana Padano. Il tutto condito da un bollino con l’invito a votare per il Carroccio il prossimo 12 giugno. Un’iniziativa non autorizzata e che ha portato il Consorzio (di fama mondiale) a dissociarsi da questa iniziativa. Lega Piacenza distribuisce pezzi di Grana Padano marchiati Carroccio Come riportato dal quotidiano piacentino “Libertà“, il consorzio Grana Padano ha rilasciato una breve dichiarazione – attraverso le parole di Lorenzo Marini, amministratore deLegato della Lattegra, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Lache, dopo aver scavato, gratta sul fondo. Anzi, gratta il formaggio. In vista delle prossime elezioni Amministrative, laha iniziato a distribuire ai cittadini dei pezzi di. Il tutto condito da un bollino con l’invito a votare per il Carroccio il prossimo 12 giugno. Un’iniziativa non autorizzata e che ha portato il Consorzio (di fama mondiale) a dissociarsi da questa iniziativa.distribuisce pezzi dimarchiati Carroccio Come riportato dal quotidiano piacentino “Libertà“, il consorzioha rilasciato una breve dichiarazione – attraverso le parole di Lorenzo Marini, amministratore deto della Lattegra, ...

