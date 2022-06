La foto su Instagram di Chiara Ferragni | che risponde all’invito di Liliana Segre e la incontra

Leggi su diredonna

(Di giovedì 9 giugno 2022)ha rispostodi. La senatrice a vita, sopravvissuta ai campi di concentramento, nel mese di maggio 2022 aveva espresso la volontà di conoscere l’influencer. “Mi piacerebbe moltorla e invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah di Milano“, aveva detto la donna in occasione della visita al Binario 21 della Stazione Centrale di Milano. Il 9 giugno, dopo “le nostre chiacchierate telefoniche” l’influencer ha condiviso un’immagine in cui le due appaiono insieme. Vi raccomandiamo... L'appello diche invitaal memoriale della Shoah Su...