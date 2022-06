(Di giovedì 9 giugno 2022) Sedazione profonda per La, ex presidente dell'Emilia Romagna "Tu lassù non sedurre troppe signore". "Quando sarà il momento ti verrò a prendere". Quell'ultimo quarto d'ora è stato solo per loro.

Advertising

infoitinterno : La Forgia, le carezze della famiglia E il lungo addio agli amici di sempre -

...alterna a dargli. Quel congedo sereno, amorevole, perfino allegro adesso per i familiari assume le sembianze di una inutile tortura". Lunedì sera, prima che iniziasse la sedazione, La...... in un lungo post notturno Mariachiara Risoldi, la moglie di Antonio La, che ha deciso di ... Intanto si fa colazione, si pranza, si cena, ci si alterna a dargli. Quel congedo sereno, ..."Tu lassù non sedurre troppe signore". "Quando sarà il momento ti verrò a prendere". Quell’ultimo quarto d’ora è stato solo per loro. Antonio La Forgia, 78 anni e Maria Chiara Risoldi, 69, sono sposat ...Il congedo lunedì sera, prima della sedazione, nella sua casa in pieno centro. Per ognuno di loro un ricordo. Ora la sua famiglia è con lui e non lo lascia mai ...