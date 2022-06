La corsa dei prezzi dei carburanti: benzina self sopra i due euro (Di giovedì 9 giugno 2022) La benzina in modalità self di nuovo sopra i due euro. E i prezzi dei carburanti continuano a correre. In base ai dati aggiornati alle 8 di ieri 8 giugno la benzina in modalità self arriva a 2,009 euro/litro (1,985 il valore precedente), con i diversi prezzi compresi tra 1,998 e 2,033 euro/litro (no logo 1,998). Il prezzo medio del diesel self approda invece a 1,924 euro/litro (contro 1,896 del giorno prima), con le compagnie tra 1,922 e 1,945 euro/litro (no logo 1,908). Per quanto riguarda il servito, per la benzina il prezzo medio praticato aumenta a 2,134 euro/litro (2,118 il valore precedente). Secondo ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 giugno 2022) Lain modalitàdi nuovoi due. E ideicontinuano a correre. In base ai dati aggiornati alle 8 di ieri 8 giugno lain modalitàarriva a 2,009/litro (1,985 il valore precedente), con i diversicompresi tra 1,998 e 2,033/litro (no logo 1,998). Il prezzo medio del dieselapproda invece a 1,924/litro (contro 1,896 del giorno prima), con le compagnie tra 1,922 e 1,945/litro (no logo 1,908). Per quanto riguarda il servito, per lail prezzo medio praticato aumenta a 2,134/litro (2,118 il valore precedente). Secondo ...

