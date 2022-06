La Cina nel Mediterraneo, tra difesa e affari. Il punto di Ghiselli (Di giovedì 9 giugno 2022) C’è un passaggio della Strategia di sicurezza e difesa per il Mediterraneo pensata dal ministero della difesa italiano che inquadra come buona parte degli affari internazionali sia interconnesso. “La postura degli Stati Uniti di parziale disingaggio militare nell’area MENA (Middle East North Africa) — scrivono i generali italiani — a favore di una presenza più marcata nell’area indo-pacifica, divenuta di maggiore rilevanza strategica nazionale, ha creato un vacuum che ha richiamato vecchie e nuove competizioni che possono nuocere ai nostri interessi nazionali e alla nostra sicurezza”. Russia e Cina per esempio sono presenti in modo sempre più evidente nel bacino Mediterraneo. E il ministero guidato dal dem Lorenzo Guerini aggiunge: “La Cina, in particolare, persegue ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 giugno 2022) C’è un passaggio della Strategia di sicurezza eper ilpensata dal ministero dellaitaliano che inquadra come buona parte degliinternazionali sia interconnesso. “La postura degli Stati Uniti di parziale disingaggio militare nell’area MENA (Middle East North Africa) — scrivono i generali italiani — a favore di una presenza più marcata nell’area indo-pacifica, divenuta di maggiore rilevanza strategica nazionale, ha creato un vacuum che ha richiamato vecchie e nuove competizioni che possono nuocere ai nostri interessi nazionali e alla nostra sicurezza”. Russia eper esempio sono presenti in modo sempre più evidente nel bacino. E il ministero guidato dal dem Lorenzo Guerini aggiunge: “La, in particolare, persegue ...

DadoneFabiana : Ringrazio @GiuseppeConteIT per essere venuto a Cuneo a sostenere Silvia Cina. Ha portato entusiasmo e curiosità con… - FinanciaLounge : Le #Borse europee aprono in rosso, nel giorno della #Bce che sancirà la fine del #QuantitativeEasing #mercati… - zevunderskin : in #UE dal 2035 non venderanno più auto #diesel e benzina …. e #Letta #ballsofsteel : “neanche #Putin può fermare i… - ClaudioClalup : RT @michele_geraci: Quindi la #EU accelera con la transizione verso veicoli elettrici che hanno bisogno di #nickel e #cobalto (che sono in… - live_dom : RT @michele_geraci: Quindi la #EU accelera con la transizione verso veicoli elettrici che hanno bisogno di #nickel e #cobalto (che sono in… -