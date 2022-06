La benzina sfonda il muro dei due euro: la proposta per un prezzo massimo (Di giovedì 9 giugno 2022) Dall'inizio della guerra l'aumento del costo dell'energia ha avuto un andamento da otto volante, arrivando a picchi sorprendenti. E così i carburanti, che ancor prima avevano già mostrato segnali di instabilità. In particolare, la benzina che dal 24 febbraio, il giorno dell'invasione russa in Ucraina, ha subito aumenti cospicui, sfondando il muro dei 2 euro a litro anche in modalità self service. Un emendamento a prima firma Fragomeli e Boccia (Pd) al dl aiuti, presentato in commissione alla Camera, vuole porre un freno alla crescita di verde e diesel, soprattutto in vista dei viaggi estivi degli italiani. “In ragione degli eccezionali aumenti dei prezzi dei carburanti, con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) Dall'inizio della guerra l'aumento del costo dell'energia ha avuto un andamento da otto volante, arrivando a picchi sorprendenti. E così i carburanti, che ancor prima avevano già mostrato segnali di instabilità. In particolare, lache dal 24 febbraio, il giorno dell'invasione russa in Ucraina, ha subito aumenti cospicui,ndo ildei 2a litro anche in modalità self service. Un emendamento a prima firma Fragomeli e Boccia (Pd) al dl aiuti, presentato in commissione alla Camera, vuole porre un freno alla crescita di verde e diesel, soprattutto in vista dei viaggi estivi degli italiani. “In ragione degli eccezionali aumenti dei prezzi dei carburanti, con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sudel Ministro della transizione ecologica, di concerto con ...

