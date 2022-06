La benzina sfonda 2 euro. Il Pd: un tetto al prezzo per salvare l'estate degli italiani (Di giovedì 9 giugno 2022) Un tetto al prezzo dei carburanti per salvare l'estate degli italiani. È la proposta che spunta tra i 2.337 emendamenti presentati al dl aiuti , proprio mentre la benzina sfonda quota 2 euro anche al ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 9 giugno 2022) Unaldei carburanti perl'. È la proposta che spunta tra i 2.337 emendamenti presentati al dl aiuti , proprio mentre laquota 2anche al ...

Advertising

infoiteconomia : Carburanti: la benzina sfonda 2 euro al litro, arriva proposta salva-estate - cronachecampane : Carburanti, la benzina sfonda 2 euro a litro: arriva proposta salva-estate #benzina #carburanti #primopiano - CBorgonetti : RT @tempoweb: Mazzata infinita sugli #automobilisti, la #benzina sfonda i 2 #euro anche in self service - GaspareCaj : La benzina sfonda i 2 euro al litro, contemporaneamente le teste di cazzo slegate dalla realtà che ci governano han… - JohnMcN03 : RT @tempoweb: Mazzata infinita sugli #automobilisti, la #benzina sfonda i 2 #euro anche in self service -