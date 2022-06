La battaglia di un cittadino marchigiano contro il colosso Fileni: il Consiglio di Stato gli dà ragione, stop all’allevamento intensivo di polli (Di giovedì 9 giugno 2022) Otto capannoni per una produzione convenzionale (dunque, non biologica) di 2,5 milioni di polli all’anno a 250 metri dalla sua proprietà, che comprende la dimora storica dell’800 dove vive insieme alla sua famiglia. Quello di un allevamento intensivo a un tiro di schioppo da casa è un incubo che si allontana per Andrea Tesei, che vive a Monte Roberto (Ancona), in quell’area delle Marche ormai soprannominata la valle dei polli. Ha appena vinto il ricorso al Consiglio di Stato contro una sentenza del Tar pronunciata circa un anno fa. In primo grado i giudici avevano dato ragione alla società che quei capannoni voleva realizzarli, la Società Agricola Ponte Pio srl, al 100% della Società Agricola Fileni. E che aveva ottenuto il provvedimento autorizzatorio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Otto capannoni per una produzione convenzionale (dunque, non biologica) di 2,5 milioni diall’anno a 250 metri dalla sua proprietà, che comprende la dimora storica dell’800 dove vive insieme alla sua famiglia. Quello di un allevamentoa un tiro di schioppo da casa è un incubo che si allontana per Andrea Tesei, che vive a Monte Roberto (Ancona), in quell’area delle Marche ormai soprannominata la valle dei. Ha appena vinto il ricorso aldiuna sentenza del Tar pronunciata circa un anno fa. In primo grado i giudici avevano datoalla società che quei capannoni voleva realizzarli, la Società Agricola Ponte Pio srl, al 100% della Società Agricola. E che aveva ottenuto il provvedimento autorizzatorio ...

