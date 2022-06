La Asl non ha i soldi per curare 13 bambini al di sotto di 5 anni. Villa dei Fiori li curerà a spese proprie. (Di giovedì 9 giugno 2022) La notizia è di quelle che non ti aspetti, a cui non siamo abituati. Partiamo dall'inizio. Parliamo di tredici bambini di Nocera. Il più piccolo ha un anno e otto mesi. Tutti hanno meno di cinque anni ... Leggi su gazzettadisalerno (Di giovedì 9 giugno 2022) La notizia è di quelle che non ti aspetti, a cui non siamo abituati. Partiamo dall'inizio. Parliamo di tredicidi Nocera. Il più piccolo ha un anno e otto mesi. Tutti hanno meno di cinque...

Advertising

gparagone : Hai bisogno di medici o infermieri e non li trovi in corsia? Beh, ritenta in cabina elettorale! Lo “strano cas… - iannetts70 : @stefania_mileto Allora. Mia amica ufficio di clinica che in pratica non stava lavorando, poi è toccato al marito p… - GazzettaSalerno : La notizia è di quelle che non ti aspetti, a cui non siamo abituati. Partiamo dall’inizio. Parliamo di tredici bamb… - GazzettaSalerno : La Asl non ha i soldi per curare 13 bambini al di sotto di 5 anni. Villa dei Fiori li curerà a spese proprie. - BolivarX : gli infermieri al posto dei medici e perché allora non tornare ai barbieri al posto dei dentisti? -