"Koulibaly non rinnoverà con il Napoli": c'è la notizia da Sky!

Durante lo spazio dedicato al calciomercato di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista Massimo Ugolini. Il giornalista al seguito del Napoli ha lanciato la notizia sul futuro di Koulibaly. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky le trattative per il rinnovo sarebbero andate in fumo, con il futuro del difensore sempre più lontano da Napoli. Resterà da vedere se qualcuno, Barcellona su tutte, andrà incontro alle richieste di De Laurentiis. Altrimenti probabile un addio alla Insigne. Di seguito le sue parole:

Napoli, Kalidou Koulibaly (Getty Images)

"O adesso o tra un anno, Koulibaly lascerà il Napoli. Non si è trovato l'accordo per il rinnovo contrattuale del difensore senegalese. Il Napoli ha la necessità di ..."

