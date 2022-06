Koulibaly, c'è il pressing del Barça: il difensore rifiuta il rinnovo con il Napoli (Di giovedì 9 giugno 2022) Corriere dello Sport - Koulibaly, c'è il pressing del Barcellona: il difensore rifiuta il rinnovo con il Napoli. L'indiscrezione del quotidiano non lascia nessuna speranza per il rinnovo di Kalidou Koulibaly con il Napoli. Per il giocatore c'è il forte pressing del Barcellona e gli azzurri per cederlo chiedono 40 milioni di euro : '... Leggi su forzazzurri (Di giovedì 9 giugno 2022) Corriere dello Sport -, c'è ildel Barcellona: ililcon il. L'indiscrezione del quotidiano non lascia nessuna speranza per ildi Kalidoucon il. Per il giocatore c'è il fortedel Barcellona e gli azzurri per cederlo chiedono 40 milioni di euro : '...

Advertising

infoitsport : CdS - Koulibaly rifiuta rinnovo e Ramadani non incontra ADL: pressing del Barcellona - infoitsport : Rinnovo Koulibaly, niente accordo e ultimatum al Napoli: pressing del Barcellona - Grifoman1 : RT @Grifoman1: POVERO OSTIGARD! DA AFFARE FATTO A ... RIPIEGO! Secondo Repubblica, il DS del Napoli Giuntoli andrà in pressing su Marcos S… - Grifoman1 : POVERO OSTIGARD! DA AFFARE FATTO A ... RIPIEGO! Secondo Repubblica, il DS del Napoli Giuntoli andrà in pressing su… - sscalcionapoli1 : CdS – Koulibaly rifiuta rinnovo e Ramadani non incontra ADL: pressing del Barcellona -