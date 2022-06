Kim Jong-un scomparso | da dieci giorni il leader della Corea del Nord non appare in pubblico | cosa sta succedendo

(Di giovedì 9 giugno 2022) a Pyongyang? Kim-un, daildelnoninIldelKim-un è, di nuovo. A quanto si apprende, il politicono è totalmente svanito dai radar da circa. Il misterosparizione di Kim si è infittito nel momento in cui ha saltato per la prima volta in assoluto una riunione del Politburo del Partito dei Lavoratori, che si è tenuta nella giornata di martedì 7 giugno. L’assenza delrisulta ...

Advertising

marcotravaglio : Quando Draghi lottizzò la Rai, i giornaloni gridarono al miracolo: “Dentro la competenza, fuori i partiti”. Poi di… - Kim__jong_ : @sanatani_Jain @Vivekvarya25 Fidel Castro - saelemaekers7 : RT @Antonkap: @AFGiudice @FBiasin “Ottimo” è un eufemismo: @FBiasin somiglia sempre di più all’agiografo di Kim Jong Un. - Antonkap : @AFGiudice @FBiasin “Ottimo” è un eufemismo: @FBiasin somiglia sempre di più all’agiografo di Kim Jong Un. - edoardismo : Ve la giro così come mi è arrivata. Kim jong un vuole comprare la Fiorentina, siamo ai dettagli. Secondo alcuni ins… -

RaiNews

Un ha riunito ieri il Plenum allargato del Partito dei lavoratori coreani, una riunione chiave nelle dinamiche del regime di Pyongyang, in un momento di particolare tensione attorno alla ...Che fine ha fatto- un Il dittatore comunista e leader della Corea del Nord, infatti, pare essere sparito. Di nuovo. Infatti non si fa vedere in pubblico ormai da dieci giorni ma, soprattutto, martedì ha ... Kim Jong-un sparisce di nuovo, ma questa volta è diverso 12:30 Kim Jong Un tiene riunione-chiave partito, si teme test nucleare. Seoul e Washington temono che sia imminente 12:28 Ricerca, ok Bilancio a partecipazione Roma Capitale in Technopole. In commissi ...Roma, 9 giu. (askanews) - Kim Jong Un ha riunito ieri il Plenum allargato del Partito dei lavoratori coreani, una riunione chiave nelle dinamiche del regime di Pyongyang, in un momento di particolare ...