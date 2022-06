Advertising

CB_Ignoranza : Che fai sfotti? #Kane #Italia - martyisnt96 : RT @CB_Ignoranza: Che fai sfotti? #Kane #Italia - sportli26181512 : Kane, che gaffe sull'Italia: 'E' tra le favorite per vincere il Mondiale': Le parole dell'attaccante dell'Inghilter… - Eman391__ : RT @CB_Ignoranza: Che fai sfotti? #Kane #Italia - gdinOtac : RT @CB_Ignoranza: Che fai sfotti? #Kane #Italia -

Quindi queste partite di Nations sono una ottima preparazione e servono proprio a questo, impariamo a migliorarci " ha dichiaratoin conferenza ......l'Inghilterra ha risposto nel finale con un dubbio rigore trasformato dal solito Henry, al suo 50° gol con la maglia della nazionale. Non un grande incontro per gli uomini di sua Maestà,per ...Gaffe che fa sorridere amaramente gli italiani quella di Harry Kane, capitano e centravanti dell’Inghilterra, che ieri alla domanda su chi potesse vincere il prossimo Mondiale in Qatar ha risposto: ...Particolare gaffe di Harry Kane sull'Italia e il Mondiale 2022 in Qatar. L'attaccante dell'Inghilterra ha inserito anche gli azzurri tra le favorite dei prossimi Mondiali. La nazionale italiana, però, ...