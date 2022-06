Juventus, nuovo colpo a centrocampo: che coppia con Pogba! (Di giovedì 9 giugno 2022) Il centrocampo della Juventus ha bisogno di rinforzi di qualità; la società ha messo gli occhi su un nuovo profilo. E’ fortissimo. Tra i reparti da rinforzare troviamo, senza ombra di dubbio, il centrocampo; la Juventus, nella passata stagione, ha avuto diversi problemi tra infortuni e prestazioni non all’altezza di alcuni singoli da cui ci si aspettava giustamente di più. In questa sessione di mercato, la società bianconera ha tutto l’interesse di regalare ad Allegri degli innesti importanti per andare ad aumentare la qualità della rosa a disposizione del tecnico, partendo proprio dal centrocampo. Nelle ultime ore sembra essere uscito un nome nuovo; andiamo a vedere di chi si tratta. LaPresseCome sappiamo, la Juventus è veramente ad un passo da Pogba ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 9 giugno 2022) Ildellaha bisogno di rinforzi di qualità; la società ha messo gli occhi su unprofilo. E’ fortissimo. Tra i reparti da rinforzare troviamo, senza ombra di dubbio, il; la, nella passata stagione, ha avuto diversi problemi tra infortuni e prestazioni non all’altezza di alcuni singoli da cui ci si aspettava giustamente di più. In questa sessione di mercato, la società bianconera ha tutto l’interesse di regalare ad Allegri degli innesti importanti per andare ad aumentare la qualità della rosa a disposizione del tecnico, partendo proprio dal. Nelle ultime ore sembra essere uscito un nome; andiamo a vedere di chi si tratta. LaPresseCome sappiamo, laè veramente ad un passo da Pogba ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, OBIETTIVO BERARDI PER RAFFREDDAMENTO DI MARIA Possibile nuovo prestito in bianconero pe… - Gazzetta_it : Morata-Juve, la svolta potrebbe essere un nuovo prestito oneroso - forumJuventus : (TS) 'Juventus, questione terzini: Molina il nuovo Cuadrado, Emerson Palmieri in pole per la fascia sinistra ?… - infoitsport : Juventus, spunta un nuovo nome come vice Vlahovic: dalla Serie A! - sportli26181512 : #Lacazette è un nuovo giocatore del Lione: 'A casa, mi siete mancanti': L'attaccante francese, che si è svincolato… -