Juventus, le ultime sulla nuova campagna abbonamenti: il comunicato del club (Di giovedì 9 giugno 2022) La Juventus ha ufficialmente annunciato l'apertura della campagna abbonamenti per la prossima stagione. Ecco il comunicato della società bianconera dove spiega le varie modalità di apertura delle vendita dal prossimo 13 giugno: "Il tifo. La passione. Ora sono di nuovo a casa. La notizia che non vedevamo l'ora di darvi, ora è finalmente arrivata: il 13 giugno, alle 14:00, parte la campagna abbonamenti 2022/2023! Finalmente, dopo due stagioni, sarà di nuovo possibile vivere l'appuntamento con le emozioni dell'Allianz Stadium per tutta la stagione dal proprio posto. Emozioni che finalmente torneranno a far battere i cuori dei tifosi per ricominciare a vivere insieme una giornata di festa allo Stadio, che vada anche oltre la partita, con intrattenimento, tifo, spettacoli, animazione ed ...

