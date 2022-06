Juventus, il Sassuolo apre per Berardi: incontro nei prossimi giorni (Di giovedì 9 giugno 2022) Calciomercato Juventus: per Berardi sarebbe arrivata una totale apertura da parte del Sassuolo, nei prossimi giorni incontro tra le parti Il feeling tra Domenico Berardi e la Juventus, racconta Tuttosport, è ancora vivo e le due strade potrebbero presto incrociarsi. Il Sassuolo avrebbe infatti dato totale apertura alla possibilità di cedere il giocatore, finito nel mirino anche di Milan e Roma. Gli ottimi rapporti con i neroverdi faciliterebbero la trattativa. Nei prossimi giorni è atteso un summit tra le due dirigenze, in cui potrebbe essere formalizzata una prima proposta. Tanti i 30/35 milioni di euro richiesti, ma gli emiliani sono pronti a venire incontro ai bianconeri con ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Calciomercato: persarebbe arrivata una totale apertura da parte del, neitra le parti Il feeling tra Domenicoe la, racconta Tuttosport, è ancora vivo e le due strade potrebbero presto incrociarsi. Ilavrebbe infatti dato totale apertura alla possibilità di cedere il giocatore, finito nel mirino anche di Milan e Roma. Gli ottimi rapporti con i neroverdi faciliterebbero la trattativa. Neiè atteso un summit tra le due dirigenze, in cui potrebbe essere formalizzata una prima proposta. Tanti i 30/35 milioni di euro richiesti, ma gli emiliani sono pronti a venireai bianconeri con ...

