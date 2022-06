Juve, cosa succede tra Pellegrini e Alex Sandro: già scelto il sacrificato (Di giovedì 9 giugno 2022) La Juventus sulla fascia sinistra ha le idee chiare: i bianconeri vorrebbero cedere Alex Sandro e tenere Pellegrini; oltre a confermare De Sciglio... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 giugno 2022) Lantus sulla fascia sinistra ha le idee chiare: i bianconeri vorrebbero cederee tenere; oltre a confermare De Sciglio...

Advertising

ale_Fuschino : RT @krachidas: Quelli che paragonano i passaggi di #Bonucci al Milan o di #Higuain dal Napoli alla Juve con quello del bimbo viziato dalla… - infoitsport : Juve, Bernardeschi verso Napoli ma c’è una cosa da risolvere - AskForManu_ : @__grazy87 Una frase (che tra l’altro dopo ha anche riformulato) per voi è paragonabile ad essere capitano e 10 del… - Cucciolina96251 : RT @rajonee09: C’è una cosa che mi terrorizza dannatamente per la prossima stagione. Vedo gran parte del mondo Juve dare per scontato che i… - mari_ciccarelli : @norainoflowerr Lo stesso Alvaro che a Gennaio scappava al Barcellona e che non ci è andato solo perché l'ha fermat… -