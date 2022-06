Justin Bieber rimanda tre concerti: “Mia malattia è peggiorata” (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Justin Bieber è stato costretto, su raccomandazione dei medici, a posticipare tre concerti che aveva programmato per questa settimana per il suo tour mondiale Justice. Si tratta dei due spettacoli di Toronto del 7 e 8 giugno, e di quello a Washington, il 10 giugno. “Non posso credere di doverlo dire. Ho fatto il possibile per stare meglio ma il mio malessere sta peggiorando. Mi si spezza il cuore a dover spostare un paio delle prossime date (ordini del dottore). A tutta la mia gente vi amo moltissimo e tornerò”, ha fatto sapere il cantante sui suoi profili social. La Scotiabank Arena, precisando che Justin non ha il Covid, ha informato i fan su Twitter che i biglietti venduti saranno accettati una volta rimesse in calendario le performance. La pop star lo scorso anno aveva fatto sapere di aver ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) –è stato costretto, su raccomandazione dei medici, a posticipare treche aveva programmato per questa settimana per il suo tour mondiale Justice. Si tratta dei due spettacoli di Toronto del 7 e 8 giugno, e di quello a Washington, il 10 giugno. “Non posso credere di doverlo dire. Ho fatto il possibile per stare meglio ma il mio malessere sta peggiorando. Mi si spezza il cuore a dover spostare un paio delle prossime date (ordini del dottore). A tutta la mia gente vi amo moltissimo e tornerò”, ha fatto sapere il cantante sui suoi profili social. La Scotiabank Arena, precisando chenon ha il Covid, ha informato i fan su Twitter che i biglietti venduti saranno accettati una volta rimesse in calendario le performance. La pop star lo scorso anno aveva fatto sapere di aver ...

