Julia Garner, l’attrice che interpreta Madonna nel suo film biografico (Di giovedì 9 giugno 2022) Non poteva che essere Madonna a dirigere un biopic su se stessa, del resto chi meglio di lei conosce la propria vita? Un’esistenza fatta di musica, eccessi e perovocazioni per una pop star che è stata sempre sulla cresta dell’onda riuscendo ad anticipare le mode e a interpretare i tempi. E ora è stata scelta quale sarà l’attrice che avrà il compito di interpretarla sul grande schermo: si tratta di Julia Garner, volto di tantissimi progetti di successo. Chi è Julia Garner e perché è famosa Clase 1994, Julia Garner negli ultimi anni ha macinato successi e consensi, ma sin dal suo esordio al cinema ne è stato riconosciuto il talento. Basti pensare che grazie a La fuga di Martha, pellicola che ha segnato il debutto sul ... Leggi su dilei (Di giovedì 9 giugno 2022) Non poteva che esserea dirigere un biopic su se stessa, del resto chi meglio di lei conosce la propria vita? Un’esistenza fatta di musica, eccessi e perovocazioni per una pop star che è stata sempre sulla cresta dell’onda riuscendo ad anticipare le mode e are i tempi. E ora è stata scelta quale saràche avrà il compito dirla sul grande schermo: si tratta di, volto di tantissimi progetti di successo. Chi èe perché è famosa Clase 1994,negli ultimi anni ha macinato successi e consensi, ma sin dal suo esordio al cinema ne è stato riconosciuto il talento. Basti pensare che grazie a La fuga di Martha, pellicola che ha segnato il debutto sul ...

