(Di giovedì 9 giugno 2022)diche gli. Sono stati i legali dell’attore ad intervenire allo storico programma tv statunitense, Good Morning America. Camille Vasquez e Benjamin Chew, artefici della vittoria diin tribunale contro la sua ex moglie, hanno spiegato che la star de I Pirati dei Caraibi “di risarcimento della”. Un gesto di generosità nemmeno tanto ostentato, sempre secondo gli avvocati dell’attore, a lui sembra essere bastata la vittoria morale in un processo seguito in diretta ...

lapoelkann_ : Sono molto contento per Johnny Depp. Era stato ingiustamente condannato prima della sentenza da alcuni media che lo… - Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - Internazionale : La giuria ha stabilito che Amber Heard ha diffamato l’ex marito Johnny Depp, anche se non ha mentito sulle violenze… - FQMagazineit : Johnny Depp “potrebbe rinunciare agli otto milioni di dollari che gli deve Amber Heard”: ecco perché - OndaMusicale : Giovedì gnocchi: Johnny Depp -

Dopo il suo processo per diffamazione, il prossimo atto disarà in una docuserie : Boston George, in uscita in anteprima il 22 luglio sul sito di streaming Fandor, narra la storia del contrabbandiere di droga George Jacob Jung, cheha ...... il cioccolato , rigorosamente fondente (non è un fan di quello al latte) e una candela specifica, la stessa che il brand regala acambiando l'aroma in base al ruolo interpretato dall'...Lo scorso 7 giugno, durante la data di Manchester del tour, Billie Eilish ha presentato l’inedito “TV”, che contiene riferimenti al ...Mentre Johnny Depp si prepara per il suo attesissimo ritorno sul grande schermo, una docuserie sul contrabbando di droga a cui a preso parte uscirà in anteprima il 22 luglio 2022. NOTIZIA di LUCA ...