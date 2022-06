Jessica Selassié su Barù e la nuova fidanzata: “Delusa e infastidita, ecco come ho scoperto che stavano insieme” (Di giovedì 9 giugno 2022) Barù e la modella Ludovica Perissinotto starebbero insieme. Solo qualche giorno fa Jessica Selassié, via social, ha augurato ai due di viversi l’amore alla luce del sole. “Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole“. E proprio ieri, ospite a Casa Chi, ha spiegato queste sue parole. “Io vivo sempre con good vibes e questa energia, quindi cerco quasi sempre di non buttarmi giù. Anche se poi magari dopo un po’ capita che crollo anche io perché sono umana. Chi ha seguito dentro la Casa ha visto che anche io – dopo tante cose brutte – avevo i miei sfoghi. Per il momento sono infastidita, Delusa, ma non mi piango addosso perché ho 27 anni e sono bella. Me lo dico: sono bella”. Jessica Selassié ... Leggi su biccy (Di giovedì 9 giugno 2022)e la modella Ludovica Perissinotto starebbero. Solo qualche giorno fa, via social, ha augurato ai due di viversi l’amore alla luce del sole. “Voglio bene ae gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole“. E proprio ieri, ospite a Casa Chi, ha spiegato queste sue parole. “Io vivo sempre con good vibes e questa energia, quindi cerco quasi sempre di non buttarmi giù. Anche se poi magari dopo un po’ capita che crollo anche io perché sono umana. Chi ha seguito dentro la Casa ha visto che anche io – dopo tante cose brutte – avevo i miei sfoghi. Per il momento sono, ma non mi piango addosso perché ho 27 anni e sono bella. Me lo dico: sono bella”....

Lulù Selassiè torna a parlare di Manuel Bortuzzo: "Ci sto ancora male" E su questa faccenda è stata Jessica a fare chiarezza, asserendo che al momento non possono dire granchè perchè a loro volta non sanno nulla: "Noi per il momento non sappiamo nulla" L'articolo Lulù ... Sei sorelle/ Anticipazioni puntata 9 giugno: Salvador vuole parlare con don Fernando Jessica Selassié "Infastidita e delusa"/ "Ho scoperto di Barù tramite i social" Intanto Salvador si fa sempre più sospettoso: non ha mai avuto modo di parlare con Don Fernando. Montaner chiede ... Gossip News E su questa faccenda è stataa fare chiarezza, asserendo che al momento non possono dire granchè perchè a loro volta non sanno nulla: "Noi per il momento non sappiamo nulla" L'articolo Lulù ..."Infastidita e delusa"/ "Ho scoperto di Barù tramite i social" Intanto Salvador si fa sempre più sospettoso: non ha mai avuto modo di parlare con Don Fernando. Montaner chiede ... Clarissa e Jessica Selassi in lacrime Abbiamo visto nostro padre in carcere