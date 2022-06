Jessica Selassiè delusa dopo la scoperta su Barù (Di giovedì 9 giugno 2022) Jessica Selassiè delusa da Barù, dopo la scoperta di una (presunta) frequentazione tra lui e un’altra donna. Ecco le sue parole! Jessica Selassiè ha affermato di essere rimasta delusa dopo aver scoperto che Barù frequenta un’altra donna, la modella Ludovica Perissinotto. Ecco le sue parole! “Io cerco quasi sempre di non buttarmi giù, poi capita … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di giovedì 9 giugno 2022)daladi una (presunta) frequentazione tra lui e un’altra donna. Ecco le sue parole!ha affermato di essere rimastaaver scoperto chefrequenta un’altra donna, la modella Ludovica Perissinotto. Ecco le sue parole! “Io cerco quasi sempre di non buttarmi giù, poi capita … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com.

