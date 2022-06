Javorcic è il nuovo allenatore del Venezia

(Di giovedì 9 giugno 2022) "IlFC comunica la nomina di Ivan Javori comedella Prima Squadra. Javori, 43 anni, ha firmato un contratto triennale fino alla stagione 2024/25. Welcome to Venice". Con questo ...

Con questo annuncio su Twitter il club lagunare, appena retrocesso in Serie B, annuncia la scelta del tecnico. Nella stagione che si è conclusa da poco ha guidato il Sud Tirol alla ...