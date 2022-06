Ivan Javor?i? nuovo allenatore del Venezia

Advertising

La Nuova Venezia

All'inizio del 2016, su invito dell'allenatoreTomic (ex ...segnando la rete del definitivo 2 - 0 allo scadere contro lo... secondo turno preliminare) il 21 luglio 2016 contropolacchi ...All'inizio del 2016, su invito dell'allenatoreTomic (ex ...segnando la rete del definitivo 2 - 0 allo scadere contro lo... secondo turno preliminare) il 21 luglio 2016 contropolacchi ... Ivan Javorcic è il nuovo allenatore del Venezia. Guiderà gli arancioneroverdi in Serie B Il Venezia ha comunicato con una nota ufficiale l'arrivo del tecnico Ivan Javorcic, il quale ha firmato un contratto triennale ...Il Venezia FC comunica la nomina di Ivan Javorcic come allenatore della Prima Squadra. Javorcic, 43 anni, ha firmato un contratto triennale fino alla.