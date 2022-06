Italia, occhio alla Svezia: trasferta chiave per l’Under 21, a Nicolato basta un punto per gli Europei (Di giovedì 9 giugno 2022) Se contro il Lussemburgo era una partita dall’esito ma già scritto ma da non prendere sotto gamba, contro la Svezia sarà un impegno di tutt’altro tenore per l’Italia Under 21 di Paolo Nicolato, che nella trasferta in Scandinavia cerca un risultato positivo per mettere al sicuro la qualificazione agli Europei nell’ambito di un girone che vede anche l’Irlanda in corsa. Un passo falso potrebbe costare caro agli azzurrini, che fin qui per gioco e risultati hanno dimostrato di meritare di conquistare il pass per la rassegna continentale di categoria del 2023, dove cercheremo finalmente di tornare a vincere un trofeo che tra anni ’90 e ’00 ci ha visti spadroneggiare, prima di una lunga crisi che si è poi riverberata anche sulla Nazionale maggiore. Da qualche anno a questa parte, e dopo il fallimentare ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Se contro il Lussemburgo era una partita dall’esito ma già scritto ma da non prendere sotto gamba, contro lasarà un impegno di tutt’altro tenore per l’Under 21 di Paolo, che nellain Scandinavia cerca un risultato positivo per mettere al sicuro la qualificazione aglinell’ambito di un girone che vede anche l’Irlanda in corsa. Un passo falso potrebbe costare caro agli azzurrini, che fin qui per gioco e risultati hanno dimostrato di meritare di conquistare il pass per la rassegna continentale di categoria del 2023, dove cercheremo finalmente di tornare a vincere un trofeo che tra anni ’90 e ’00 ci ha visti spadroneggiare, prima di una lunga crisi che si è poi riverberata anche sulla Nazionale maggiore. Da qualche anno a questa parte, e dopo il fallimentare ...

