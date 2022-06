Italia, conferenza stampa a Coverciano: ecco le parole di Esposito, Cancellieri e Gatti (Di giovedì 9 giugno 2022) Durante il ritiro di Coverciano della Nazionale Italiana, diversi calciatori hanno parlato in conferenza stampa. ecco le parole di alcuni azzurri, a partire da Salvatore Esposito: “Non mi aspettavo di essere qui, è un sogno, mi sembro un bambino al parco giochi. Stare qui è motivo di orgoglio ed è importante imparare ogni giorno dagli altri centrocampisti. Se dovessi esordire sarei il ragazzo più felice del mondo. Ho preferito non fare il campionato Primavera ma andare a giocare in serie C. Andare fuori ti fa capire molte più cose velocemente. E’ un’esperienza che consiglio a tutti i ragazzi perché è un qualcosa di molto formativo, Credo sia importantissimo puntare sui giovani. Siamo fortunati in Italia ad avere un c.t. come Mancini perché è l’unico ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Durante il ritiro didella Nazionalena, diversi calciatori hanno parlato inledi alcuni azzurri, a partire da Salvatore: “Non mi aspettavo di essere qui, è un sogno, mi sembro un bambino al parco giochi. Stare qui è motivo di orgoglio ed è importante imparare ogni giorno dagli altri centrocampisti. Se dovessi esordire sarei il ragazzo più felice del mondo. Ho preferito non fare il campionato Primavera ma andare a giocare in serie C. Andare fuori ti fa capire molte più cose velocemente. E’ un’esperienza che consiglio a tutti i ragazzi perché è un qualcosa di molto formativo, Credo sia importantissimo puntare sui giovani. Siamo fortunati inad avere un c.t. come Mancini perché è l’unico ...

