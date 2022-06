Italia – Brasile: la storia di un’immagine iconica (Di giovedì 9 giugno 2022) Italia – Brasile: Ronaldo è inarrestabile ma non per loro Non è il primo e non sarà l’ultimo giocatore che utilizza i social per rivivere pagine memorabile della sua carriera. In ordine di tempo è stato uno dei più grandi difensori Italiani a ricordare un momento particolare è il capitano della nazionale Italiana, Campione del Mondo 2006, Fabio Cannavaro che ha messo un video e ha scritto sotto 25 anni fa. Si perché un quarto di secolo fa, al Torneo di Francia tra Italia e Brasile avviene una scena che è diventata iconica. Ronaldo supera Maldini e Cannavaro ma loro due riuscirono a non farlo entrare in area facendo un fallo al limite, entrando, in contemporanea, in scivolata. La foto di loro due che contrastano il “Fenomeno” in quell’Italia – ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 9 giugno 2022): Ronaldo è inarrestabile ma non per loro Non è il primo e non sarà l’ultimo giocatore che utilizza i social per rivivere pagine memorabile della sua carriera. In ordine di tempo è stato uno dei più grandi difensorini a ricordare un momento particolare è il capitano della nazionalena, Campione del Mondo 2006, Fabio Cannavaro che ha messo un video e ha scritto sotto 25 anni fa. Si perché un quarto di secolo fa, al Torneo di Francia traavviene una scena che è diventata. Ronaldo supera Maldini e Cannavaro ma loro due riuscirono a non farlo entrare in area facendo un fallo al limite, entrando, in contemporanea, in scivolata. La foto di loro due che contrastano il “Fenomeno” in quell’– ...

