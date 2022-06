Istat: nel 2021 spesa famiglie per consumi a 2.437 euro mese, +4,7% (Di giovedì 9 giugno 2022) Nel 2021, la stima della spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia è di 2.437 euro in valori correnti, in marcata ripresa (+4,7%) rispetto al 2020. Considerata la dinamica inflazionistica ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) Nel, la stima dellamedia mensile delleresidenti in Italia è di 2.437in valori correnti, in marcata ripresa (+4,7%) rispetto al 2020. Considerata la dinamica inflazionistica ...

