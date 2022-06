Istat | consumi famiglie 2021 depurati da inflazione +2 | 8%

Advertising

Nel 2021, la stima della spesa media mensile delle famiglie italiane è di 2.437 euro in valori correnti, in ripresa (+4,7%) sul 2020. Lo comunica l'Istat precisando che la metà delle famiglie spende meno di 2.048 euro al mese. Considerata la dinamica inflazionistica (+1,9% l'indice dei prezzi al consumo per la collettività nazionale, NIC), la spesa in termini reali aumenta del 2,8%. Riprendono a crescere i divari territoriali, con 728 euro di differenza tra Nord e Sud.