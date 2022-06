Isola dei famosi | ‘Soleil antipaticissima’ | la naufraga senza peli sulla lingua lo dichiara davanti alle telecamere 

Leggi su funweek

(Di giovedì 9 giugno 2022) Nell’ultima puntata de L’deiabbiamo assistito alla veloce incursione da parte di Vera Gemma e Soleil Sorge: le due si sono messe in gioco nel ruolo di “piratesse” in alcune prove per provare ad assicurare ai naufraghi alcune scorte di cibo. LEGGI ANCHE : —dei, Edoardo Tavassi sta male? I sintomi avvertiti dal naufrago e come sta ora Le due ex concorrenti hanno messo in campo delle ottime prove e hanno di fatto lasciato una buona impressione agli altri naufraghi, non tutti però sono sembrati dello stesso parere: Mercedesz Henger infatti ha confessato di non provare grande simpatia per Soleil Sorge anzi, di trovarla “antipaticissima“. “A me no, non è mai piaciuta, oggi sì, ma solitamente quando la vedo la trovo molto antipatica. Se fosse com’è stata oggi non sarebbe male. Però ...