Isola dei Famosi | Operazione chirurgica urgente | torna in Italia e va sotto i ferri

Leggi su direttanews

(Di giovedì 9 giugno 2022) Un naufrago è in allarme, ha lanciato l’annuncio nelle ultime ore: dopo essereto inha bisogno di un’importante Ilary-Blasi (dei.mediaset.it)Durante l’deisi sa, gli infortuni sono sempre dietro l’angolo. Succede spesso, infatti, che diversi naufraghi si trovino a dover abbandonare la gara per via di qualche problema fisico: per quanto siano sempre monitorati si trovano comunque a dover vivere su di un’deserta. Nello specifico in questa edizione il personaggio ad aver sofferto di più per problemi fisici sembra essere proprio Roger. Nonostante avesse provato a gestire il dolore alla caviglia dopo l’infortunio, alla fine ha ceduto dovendo ammettere di non sentirsi in forma. Un via vai non indifferente ...