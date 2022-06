Isola dei Famosi | Mercedesz si dichiara a Edoardo e asfalta Soleil

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 9 giugno 2022) Chi era convinto che l’interesse diHenger nei confronti diTavassi fosse una finta, dovrà ricredersi. La ragazza, infatti, durante l’ultima puntata dell’dei2022 si èta apertamente al 37enne romano, affermando in risposta alla domanda di Ilary Blasi se le piacesse davvero il fratello di Guendalina Tavassi: “Solo lui non l’ha capito!”. Ma nelle ultime ore anchesembra finalmente credere alla buona fede di, che tra l’altro sembra molto gelosa degli apprezzamenti da lui fatti in passato alla bellaSorge, approdata in Honduras la scorsa settimana come ospite speciale. “La trovo antipaticissima, non mi piace per niente” ha fatto saperealle altre naufraghe. Ma ormai ...