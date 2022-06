Isola dei Famosi | Marco Cucolo ha abbandonato | «Motivi medici»

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 9 giugno 2022)è stato costretto ad abbandonare L'dei2022 a causa di «». L'annuncio, che i telespettatori un po' si aspettavano vista la sua assenza dalla Playa, arriva dai canali social del reality honduregno. Cosa è successo al fidanzato di Lory Del Santo?deihail gioco Qualche giorno fa, quanti stavano seguendo la striscia quotidiana dell'dei, hanno ricevuto una vera e propria doccia fredda:ed Edoardo Tavassi non erano con gli altri naufraghi. L'inviato Alvin ha spiegato che i due erano in infermeria per «accertamenti ...