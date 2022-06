Isola 16, Frank Matano “sfotte” Lory Del Santo dopo lo scivolone social di ieri: il post diventa virale (Di giovedì 9 giugno 2022) Frank Matano ha scatenato l’ilarità del web, nelle ultime ore, con alcune frecciatine rivolte all’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, Lory del Santo. La regista, che ha esordito al reality show insieme al suo compagno Marco Cucolo, ha resistito fino alla ventiduesima puntata. Il pubblico sovrano infatti, del Santoa poche puntate dalla finale. Lory, una volta lontana dai riflettori, è tornata sul web per interagire con i suoi fan. Questo nella giornata di ieri, quando, alcuni suoi interventi social non sono passati inosservati. La del Santo infatti, ha postato sul suo account Instagram una frase molto emblematica: “Quando le menzogne non venivano cavalcate per ferire le persone innocenti…” Tutto ... Leggi su isaechia (Di giovedì 9 giugno 2022)ha scatenato l’ilarità del web, nelle ultime ore, con alcune frecciatine rivolte all’ex naufraga de L’dei Famosi,del. La regista, che ha esordito al reality show insieme al suo compagno Marco Cucolo, ha resistito fino alla ventiduesima puntata. Il pubblico sovrano infatti, dela poche puntate dalla finale., una volta lontana dai riflettori, è tornata sul web per interagire con i suoi fan. Questo nella giornata di, quando, alcuni suoi interventinon sono passati inosservati. La delinfatti, haato sul suo account Instagram una frase molto emblematica: “Quando le menzogne non venivano cavalcate per ferire le persone innocenti…” Tutto ...

amoiltrash : e si aggiunge anche Frank Del Vanto. È tutto bellissimo #isola - TheBearersC : Non frank matano che percula lory del santo. Anche questo è un complotto? Lol #isola - smaowsmeow90 : Io mi sento male ?????? . Frank Tu per sempre famoso !! #ISOLA #frankmatano - ScrivoLibero : Sopralluogo nel quartiere di Fontanelle del Sindaco Miccichè che si è recato lungo il viale Sicilia e nella ex isol… -