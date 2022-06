Irene Grandi: “Il mio matrimonio è già finito”. E confessa i motivi della rottura (Di giovedì 9 giugno 2022) È finita. Il matrimonio tra Irene Grandi e Lorenzo Doni non ha resistito alla prova della pandemia e si è concluso dopo 4 anni. A rivelarlo è stata l’artista toscana che, con la schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha raccontato i motivi che l’hanno spinta a chiudere quest’importante capitolo della sua vita. Irene Grandi, perché il suo matrimonio è già finito “Non si può fare musica e avere una famiglia”. Questo è quanto ha dichiarato Irene Grandi in una lunga intervista concessa a Corriere Fiorentino, nella quale ha spiegato le ragioni che l’hanno portata a mettere la parola fine al matrimonio con Lorenzo Doni, celebrato nel 2018. Una forma di egoismo, l’ha ... Leggi su dilei (Di giovedì 9 giugno 2022) È finita. Iltrae Lorenzo Doni non ha resistito alla provapandemia e si è concluso dopo 4 anni. A rivelarlo è stata l’artista toscana che, con la schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha raccontato iche l’hanno spinta a chiudere quest’importante capitolosua vita., perché il suoè già“Non si può fare musica e avere una famiglia”. Questo è quanto ha dichiaratoin una lunga intervista concessa a Corriere Fiorentino, nella quale ha spiegato le ragioni che l’hanno portata a mettere la parola fine alcon Lorenzo Doni, celebrato nel 2018. Una forma di egoismo, l’ha ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Corriere: Irene Grandi: «Il mio matrimonio? È già finito, sono troppo egoista» - EdoardoSemmola : Ci sono artisti come @irene_grandi che non sono solo grandi voci, grandi interpreti, grandi personalità. Ma hanno a… - sonikmusicnet : Ora in onda: IRENE GRANDI - PRIMA DI PARTIRE - Corriere : Irene Grandi: «Il mio matrimonio? È già finito, sono troppo egoista» - mlgelm : RT @Corriere: «Mi ero sposata nel tentativo di capire se mi sentivo cresciuta, forse per “calmare” certi lati di me che avevo sempre incana… -