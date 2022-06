Iran, risoluzione Aiea 'politica e non costruttiva' (Di giovedì 9 giugno 2022) L'Iran bolla come "politica e non costruttiva" la risoluzione adottata ieri dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) che richiama formalmente all'ordine l'Iran per la sua mancanza di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) L'bolla come "e non" laadottata ieri dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica () che richiama formalmente all'ordine l'per la sua mancanza di ...

Advertising

Iwaslateforatag : RT @TgLa7: L'#Iran bolla come 'politica e non costruttiva' la risoluzione adottata ieri dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica… - TgLa7 : L'#Iran bolla come 'politica e non costruttiva' la risoluzione adottata ieri dall'Agenzia internazionale per l'ene… - RadioItaliaIRIB : Iran: 'decisiva e proporzionata' la risposta alla risoluzione dell'Aiea - RadioItaliaIRIB : La Repubblica islamica replica alla risoluzione anti-iraniana dell Aiea - slancianese : #Erbil #Kurdistan #Iraq Attacco di 3 droni al consolato #USA a Erbil la Capitale del Kurdistan, nel nord dell'Iraq… -