Introdurre il salario minimo significherebbe garantire il rispetto della Costituzione (Di giovedì 9 giugno 2022) Raggiunto l'accordo sulla direttiva sul salario minimo, presentata dalla Commissione europea verso la fine del 2020, il testo dovrà ora essere approvato in via definitiva dal Parlamento e dal Consiglio europeo. Con l'inflazione alle stelle – a maggio 2022 vedeva un aumento del 6,9% rispetto allo stesso periodo del 2021, il valore più alto dal 1986 – e nel pieno di una fase recessiva, i toni sono accesi più che mai, mentre si confondono le acque del dibattito con argomenti tendenziosi. È importantissimo quindi fare chiarezza e prendere una decisa posizione sul tema, inquadrando le complessità del problema senza cadere in falsi distinguo. Il salario minimo garantito è uno strumento utile e importante in un momento di grande difficoltà come quello che stanno attraversando la nostra economia e il mondo del ...

