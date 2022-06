Intesa Sanpaolo-Coldiretti, 3 mld a supporto del Pnrr per l'agricoltura (Di giovedì 9 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – E' stato siglato a Roma da Intesa Sanpaolo e Coldiretti un accordo per il rilancio dell'agricoltura che prevede un plafond di 3 miliardi di euro per le piccole e medie imprese associate, a supporto dei primi bandi previsti dal Pnrr per il settore. Nella Sala delle Statue di Palazzo Rospigliosi, si è tenuto un convegno per presentare l'accordo: ad aprirlo i saluti del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e di Vincenzo Gesmundo, segretario generale di Coldiretti. E' seguito l'intervento di Stefania Trenti, responsabile Industry Research Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo sul tema “Lo scenario per il settore agroalimentare italiano”. I contenuti dell'accordo sono stati illustrati da Massimiliano Cattozzi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – E' stato siglato a Roma daun accordo per il rilancio dell'che prevede un plafond di 3 miliardi di euro per le piccole e medie imprese associate, adei primi bandi previsti dalper il settore. Nella Sala delle Statue di Palazzo Rospigliosi, si è tenuto un convegno per presentare l'accordo: ad aprirlo i saluti del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e di Vincenzo Gesmundo, segretario generale di. E' seguito l'intervento di Stefania Trenti, responsabile Industry Research Direzione Studi e Ricerche disul tema “Lo scenario per il settore agroalimentare italiano”. I contenuti dell'accordo sono stati illustrati da Massimiliano Cattozzi, ...

