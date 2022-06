Inter, ritorno Lukaku: la chiave può essere Dumfries al Chelsea (Di giovedì 9 giugno 2022) Calciomercato Inter: per il ritorno di Lukaku, i nerazzurri potrebbero sacrificare Dumfries inserendolo nella trattativa col Chelsea Romelu Lukaku vuole lasciare il Chelsea e tornare all’Inter, ormai è chiaro. Negli ultimi giorni i Blues hanno aperto alla cessione, a patto che l’operazione e i contorni dell’affare siano positivi per tutti i protagonisti. Il club londinese, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha messo in cima alla lista dei desideri il nome di Denzel Dumfries. E a queste condizioni, l’Inter sarebbe pronta a sedersi a un tavolo per cercare una complicata intesa, vista comunque l’ampia differenza in termini di costi di cartellino che c’è tra Lukaku e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Calciomercato: per ildi, i nerazzurri potrebbero sacrificareinserendolo nella trattativa colRomeluvuole lasciare ile tornare all’, ormai è chiaro. Negli ultimi giorni i Blues hanno aperto alla cessione, a patto che l’operazione e i contorni dell’affare siano positivi per tutti i protagonisti. Il club londinese, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha messo in cima alla lista dei desideri il nome di Denzel. E a queste condizioni, l’sarebbe pronta a sedersi a un tavolo per cercare una complicata intesa, vista comunque l’ampia differenza in termini di costi di cartellino che c’è trae ...

