Inter, raggiunto l’accordo per il rinnovo con Inzaghi: nuovo contratto fino al 2024 (Di giovedì 9 giugno 2022) L’Inter e Simone Inzaghi avanti insieme Manca solo l’ufficialità, ma tutto è fatto per il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi che guiderà l’Inter fino al 2024, allungando di un anno l’accordo attuale con adeguamento dello stipendio. “Di certo, l’Inter proseguirà con Simone Inzaghi, dopo le due coppe vinte: è stato trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2024, con stipendio aumentato da 4 a 5,5 milioni di euro. L’annuncio avverrà la prossima settimana quando Steven Zhang tornerà in Italia” riporta il Corriere della Sera di oggi. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 9 giugno 2022) L’e Simoneavanti insieme Manca solo l’ufficialità, ma tutto è fatto per ildidi Simoneche guiderà l’al, allungando di un annoattuale con adeguamento dello stipendio. “Di certo, l’proseguirà con Simone, dopo le due coppe vinte: è stato trovatoper ilal, con stipendio aumentato da 4 a 5,5 milioni di euro. L’annuncio avverrà la prossima settimana quando Steven Zhang tornerà in Italia” riporta il Corriere della Sera di oggi. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

DiMarzio : .@Inter, accordo raggiunto con #Inzaghi per il rinnovo del contratto fino al 2024 - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, ACCORDO RAGGIUNTO PER IL RINNOVO DI SIMONE INZAGHI Il contratto verrà prolungato fino al 2… - Bubu_Inter : Confermo. Dybala sempre piaciuto. Oggi è degno sostituto di Sanchez e vista l'età può essere titolare oltre che det… - Inter_1908___ : RT @AmalaTV_: Romano - L'Inter ha raggiunto un accordo con Kristjan #Asllani. Trattativa in corso con l'Empoli per la discussione del compe… - _ElPrincipe22 : RT @InterHubOff: ???? L’Inter ha raggiunto un accordo totale con Asllani sui termini personali, contatti in corso con l’Empoli per discutere… -