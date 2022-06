Inter, c’è il piano per Lukaku: la contropartita nerazzurra per il belga! (Di giovedì 9 giugno 2022) Si ritorna sempre dove si è stati bene. Forse a pensarci in questi giorni è stato proprio Romelu Lukaku, il quale dopo due anni fantastici vissuti alla Pinetina, aveva deciso di ritornare in Premier League, nella sua squadra, quella che aveva creduto in lui prelevandolo da ragazzino dall‘ Anderlecht, il Chelsea. Tutti si aspettavano grandi cose da lui, ma di grande c’è stato solo l’imbarazzo ed il mancato feeling con Thomas Tuchel, il quale ha ritenuto a conti fatti il belga poco armonico nel contesto dei Blues campioni d’Europa. Romelu Lukaku InterAdesso BigRom vuole davvero tornare e ne ha bisogno, sia lui che l’Inter: dopo solo un anno le due parti potrebbero riconciliarsi, con i nerazzurri che se dovessero riuscire a chiudere per Paulo Dybala e trattenere Lautaro Martinez formerebbero sicuramente uno degli ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 giugno 2022) Si ritorna sempre dove si è stati bene. Forse a pensarci in questi giorni è stato proprio Romelu, il quale dopo due anni fantastici vissuti alla Pinetina, aveva deciso di ritornare in Premier League, nella sua squadra, quella che aveva creduto in lui prelevandolo da ragazzino dall‘ Anderlecht, il Chelsea. Tutti si aspettavano grandi cose da lui, ma di grande c’è stato solo l’imbarazzo ed il mancato feeling con Thomas Tuchel, il quale ha ritenuto a conti fatti il belga poco armonico nel contesto dei Blues campioni d’Europa. RomeluAdesso BigRom vuole davvero tornare e ne ha bisogno, sia lui che l’: dopo solo un anno le due parti potrebbero riconciliarsi, con i nerazzurri che se dovessero riuscire a chiudere per Paulo Dybala e trattenere Lautaro Martinez formerebbero sicuramente uno degli ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | Su #Bastoni non c'è solo il @SpursOfficial, anche il @ManUtd l'ha messo nel mirino - AlfredoPedulla : #Asllani-#Inter: c’è già stato un incontro blindato con gradimento confermato. Operazione imbastita come anticipato lunedì ?? - Gazzetta_it : Inter, il Chelsea punta Dumfries: c'è la chiave per #Lukaku #calciomercato - Alessan10545822 : @valerio_amadei @Francescovic17 C’è enorme differenza tra Milan e Inter . Comunque le offese ci sono state forse te le sei dimenticato - micos56 : @radiobianconera v' è chi va in crociera e c' è chi si rinforza: vedi Inter con Dybala, Lukaku e altri, ma anche gl… -