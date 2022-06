Indimenticabile ballerina di Amici 3 | la sua foto dopo 18 anni vi lascerà sbalorditi

(Di giovedì 9 giugno 2022) Sono passati tantida3, ma siamo certi che non avete dimenticato questa bravissima: avete visto com’è ora? Come per le altre prime edizioni di, anche la numero 3 fu tra le più amate della storia del talent concotto da Maria De Filippi. Era la stagione 2003/2004 e a portare a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Il Fatto Quotidiano

La giovaneè pronta a lanciarsi in una nuova avventura professionale: non su un palco, ma ... a cominciare dall'vittoria di Amici di Maria De Filippi lo scorso anno. ...Una serataper i molti della scuola di ballo Desigual di Orbetello in uno dei villaggi più ... con in sala la sorella Anna Albiati, anche bravadei caraibici, e altro ottimo ... Amici 2021, la lunga marcia della finale: i momenti più belli. E Maria De Filippi commuove Definita la “fidanzata d’America” con la sua immagine acqua e sapone, ma vivace e dinamica cantante e attrice statunitense. Conosciuta come Doris Day, inizialmente per i suoi successi radiofonici e di ...