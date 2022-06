“Indegno, non pervenuto!”: Nicola Savino sotto shock, dietro le quinte è successa l’apocalisse (Di giovedì 9 giugno 2022) Nicola Savino accusato per le dichiarazioni fatte in studio: scontro e insulti, poi la gaffe che ha fatto il giro del web Nicola-Savino (Isoladeifamosi.mediaset.it)Nell’ultima puntata dell‘Isola dei Famosi andata in onda, Nicola Savino e Vladimir Luxuria hanno commentato in studio il percorso di Lory Del Santo. La naufraga era stata già molto criticata dal pubblico, sia per quanto tempo le veniva dedicato durante i Daytime, sia per il fatto che continuava costantemente a cambiare opinione fino a far diventare chiara l’idea di star seguendo una strategia ben precisa. Il manager della naufraga una volta eliminata quest’ultima ha deciso di inveire contro le decisioni del pubblico e contro tutto ciò che era stato detto in studio: Lory era andata all’Isola per divertirsi e far divertire ... Leggi su direttanews (Di giovedì 9 giugno 2022)accusato per le dichiarazioni fatte in studio: scontro e insulti, poi la gaffe che ha fatto il giro del web(Isoladeifamosi.mediaset.it)Nell’ultima puntata dell‘Isola dei Famosi andata in onda,e Vladimir Luxuria hanno commentato in studio il percorso di Lory Del Santo. La naufraga era stata già molto criticata dal pubblico, sia per quanto tempo le veniva dedicato durante i Daytime, sia per il fatto che continuava costantemente a cambiare opinione fino a far diventare chiara l’idea di star seguendo una strategia ben precisa. Il manager della naufraga una volta eliminata quest’ultima ha deciso di inveire contro le decisioni del pubblico e contro tutto ciò che era stato detto in studio: Lory era andata all’Isola per divertirsi e far divertire ...

Advertising

Antonio02849345 : RT @ilgiornale: #MarioDraghi? Un premier indegno per il paese secondo #AlessandroOrsini. Il duro attacco durante l'ultima puntata di #Carta… - VictorycoonS : @Gitro77 Oltre a questo schifo indegno chi mi spiega con cosa produrremo l energia elettrica?Il gas non lo estraiam… - porro62_m : Prof. #Orsini, #Draki è talmente indegno che dirà che è necessario indagare e infangare gli intellettuali liberi e… - AndreasParisi : Antun è un indegno! @PauDybala_JR cambia procuratore! Prima ti toglie il tuo amore la @juventusfc e dopo ti butta d… - sergioalesi : RT @SIPARISipari: @PieroSansonetti Ci sarebbe di mezzo una guerra.. Con tanti morti in maggioranza civili ad opera di un aggressore assassi… -