In crescita l'acquisto di case vacanza e soluzioni indipendenti, aumenta chi vende per migliorare la qualità abitativa (Di giovedì 9 giugno 2022) MILANO – L'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite realizzate tra il 2019 e il 2021 attraverso le agenzie affiliate in Italia. L'indagine evidenzia un calo della percentuale di acquisti per investimento, si passa infatti dal 17,9% del 2019 al 16,4% del 2021, quota sostanzialmente stabile rispetto al 2020. Il ribasso evidenzia come, con l'arrivo della pandemia, si sia registrata una maggiore prudenza da parte degli investitori. Da sottolineare, al contrario, la crescita della percentuale di acquisto di case vacanza che nel 2019 si attestava al 5,8%, per poi salire al 6,5% del 2020, fino ad arrivare al 6,9% del 2021. Queste percentuali confermano come la pandemia abbia spinto un maggior numero di persone all'acquisto di case vacanza sia al mare, sia al lago, sia ...

